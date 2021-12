Em formato de sortido, a Oreo Winter Edition apresenta-se através de uma harmoniosa lata alusiva à quadra Natalícia que não deixará ninguém indiferente.

Nesta embalagem reúnem-se três referências da marca: Oreo Original, a tradicional sanduíche de duas bolachas de cacau com creme de baunilha; Oreo Golden, duas bolachas de baunilha com o saboroso creme original, e Oreo Choco Brownie, a habitual bolacha Oreo com recheio de creme de cacau.

Uma vez devoradas as bolachas, a lata Oreo Winter Edition pode ser reutilizada, como embrulho de um presente ou simplesmente como peça de decoração para guardar aqueles objetos ou fotografias que merecem, mais tarde, ser recordados de forma doce.

As novidades não ficam por aqui e Oreo evoca a atmosfera natalícia com as habituais Oreo Cobertas Chocolate de Leite e Oreo Cobertas Chocolate Branco dentro de uma embalagem especial Winter Edition para podermos saborear estas bolachas recheadas com generosas camadas de chocolate, nos passeios típicos desta quadra.

créditos: Oreo

Ideal para acompanhar uma bebida quente numa tarde de filmes ou para os lanches dos mais novos, é uma edição que promete satisfazer todos e aquecer nos dias mais frios, tão característicos da época. Outra sugestão é colocar debaixo da árvore de Natal e oferecer a Oreo Winter Edition ao familiar ou amigo secreto, fãs do separar, lamber e mergulhar no leite uma Oreo.

E porque o Natal é feito de boas causas...

A Oreo junta-se à Rede de Emergência Alimentar, doando 1 tonelada de produto à iniciativa que visa responder às necessidades alimentares dos mais carenciados até que o país ultrapasse a situação de emergência do momento.

Adicionalmente, mediante uma mecânica a desenvolver nas redes sociais, Oreo dá também oportunidade a si de contribuir para esta causa - um calendário do advento surgirá no Instagram da marca e terá uma publicação dedicada à ajuda na luta contra a fome, no qual, por cada comentário, a marca doará mais uma embalagem Oreo 220g à Rede de Emergência Alimentar