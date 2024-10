1. Para abanar o esqueleto

Nesta altura do ano, são vários os espaços que reúnem todos os fãs desta festividade, música e dança em festas temáticas. Pegue no seu parceiro, disfarcem-se a rigor e ponham o vosso esqueleto à prova na festa de Halloween mais próxima de si: Lisboa, Porto e Algarve são três das regiões que apostam fortemente na celebração desta festividade. Há festas com concurso de máscaras, algumas oferecem ainda o jantar, umas são apenas para dançar e recordar os maiores êxitos, e outras prometem espetáculos de entretenimento inesquecíveis.

2. Sustos de filmes

Uma maratona de filmes nunca pode faltar nesta época. Abrace-se ao seu companheiro e disfrutem de alguns dos melhores filmes de terror deste ano:

Longlegs: a história, que mistura elementos sobrenaturais com suspense psicológico, gira em torno de uma agente do FBI que está a investigar uma série de assassinatos, todos conectados por uma figura sombria e misteriosa conhecida como "Longlegs". Ao mergulhar mais fundo no caso, a agente descobre segredos perturbadores e enfrenta uma ameaça que ultrapassa as fronteiras do real e do imaginário.

Não Respires: este thriller psicológico passa-se em Oklahoma durante a década de 1930, no auge das tempestades de poeira que devastavam a região na altura. O enredo acompanha uma mãe que vive sozinha com suas duas filhas, enquanto o seu marido está ausente à procura de trabalho. A família luta para sobreviver, quando começa a ser perturbada por uma entidade misteriosa conhecida como "Gray Man" - uma figura sombria que, segundo lendas, pode manipular as pessoas e levá-las à loucura.

The Watchers: um filme de terror psicológico cujo argumento aborda um grupo de pessoas que, por razões desconhecidas, são observadas constantemente por uma entidade misteriosa. À medida que tentam descobrir quem ou o que está por trás dessa vigilância e qual o motivo, o grupo vê-se preso numa rede de paranóia e desconfiança, onde nada é o que parece.

3. Casas Assombradas e Jogos de Fuga

Se o medo para si é psicológico, porque não aventurar-se, com a sua cara metade, por uma casa assombrada ou um jogo imersivo de terror? Descubra qual dos dois é o mais corajoso numa destas experiências. Teatro imersivo, escape games de terror, circos de horrores, venha o diabo e escolha!

4. Doçuras

Numa comemoração, seja ela qual for, há um elemento que nunca pode faltar: doces! - principalmente no Halloween, caracterizado pela tradição de ir pedir guloseimas de porta em porta. Mesmo depois de criança, o gosto pelos rebuçados, gomas e chocolates mantém-se em adulto. Porém, pode aplicá-los em receitas deliciosas em vez de fazê-los desaparecer em menos de um dia. Junte-se ao seu amor na cozinha e mãos à obra!

Mousse de Oreo: triture 200 g de bolachas Oreo. À parte, bata 400 ml de natas até ficarem firmes. Adicione uma lata de leite condensado e as bolachas e envolva tudo. Verta o preparado para uma taça e leve ao frigorífico de um dia para o outro, ou pelo menos quatro horas. Antes de servir, decore com mais bolacha triturada.

Vienetta de Kit Kat: triture duas embalagens de Kit Kat. À parte, bata as natas até ficarem espessas. Demolhe duas folhas de gelatina em água fria, escorra-as e coloque-as numa tigela com duas colheres de sopa de água. Leve-as ao microondas por 30 segundos para se dissolverem e deixe arrefecer ligeiramente. Às natas, adicione uma lata de leite condensado, o chocolate triturado e a gelatina, mexendo para incorporar tudo. Forre uma forma de bolo inglês com papel aderente e, no centro da forma, disponha outras duas embalagens de kit kat, em pedaços. Verta por cima o preparado de natas e leve ao congelador por cerca de duas a três horas. Sirva cortado em fatias polvilhadas com raspas de chocolate.

Cheesecake Rápido de Morango: Bata 300 g de queijo-creme com três embalagens de iogurte grego e reserve. Triture 100g de bolacha Maria ou outra da sua preferência e construa camadas de bolacha, preparado de iogurte, compota de morango sucessivamente até os ingredientes se esgotarem. Leve ao congelador por duas horas antes de servir decorado com gomas a gosto.

5. Travessuras

Para os casais que se gostam de mascarar e levam os disfarces a sério, podem inspirar-se numa das seguintes duplas amorosas famosas:

halloween Da esquerda para a direita: Noiva do Frankenstein e Frankenstein (Winnie Harlow e Kyle Kuzma), Chucky e Noiva do Chucky (Travis Barker e Kourtney Kardashian) e Beetlejuice e Lydia Deetz (The Weeknd e Bella Hadid). Fonte: Instagram

O Halloween é uma festividade que envolve muitos sustos e partidas, mas, acima de tudo, reúne amigos, familiares e casais que partilham o mesmo gosto por esta festividade. Este ano, experimente uma destas dicas do Felizes.pt e tenha um feliz Halloween!