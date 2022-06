“Depois de ter conquistado cidades como Londres, Singapura, Madrid ou Roma, ‘A Rota Deliciosa de Baileys’ promete conquistar Lisboa também. Ao longo do mês de junho, vamos ter mais de 20 espaços parceiros deste projeto que desenvolveram receitas próprias de bebidas, sobremesas e guloseimas com Baileys. O objetivo desta ‘Rota’ é demonstrar a versatilidade deste licor e a sua capacidade de harmonização com diversos tipos de comida e/ou bebida”, refere Leonardo Cataldo, Diretor-Geral da Diageo Portugal.

Os interessados que queiram saborear as receitas à prova, só terão de dirigir-se a um dos espaços que se aliaram à iniciativa e experimentar o produto especial Baileys.

Participam na iniciativa os seguintes estabelecimentos: Baobá, The Cakery, BubbleLab, Brigadeirando, Miss Brownie, Salamaria, Ponto Mais Doce da Cidade, Puddino Boutique de Pudins Gourmet, Nós é mais bolos, Fod God’s Bake by Mimi, Fábrica da Nata, Quiosque Time Out Bar, Doces Teresa Pyrrait, Confeitaria Nacional, Manteigaria, Bolo da Marta, Davvero, Crush Doughnuts, Amélia, Santini, Carvoaria Jacto, Monsantos Open Air.