Mais de 50 chefs marcam presença na primeira edição do Festival Internacional de Cozinha de Rua de Lisboa

O primeiro Festival Internacional de Comida na Rua de Lisboa terá o multipremiado chef brasileiro Alex Atala (DOM, São Paulo, 2 estrelas Michelin) como principal embaixador. Na bagagem, Atala traz a formiga amazónica que se tem revelado como um dos maiores símbolos da abordagem criativa e emocional do chef à gastronomia e à cultura da Amazónia.

Henrique Sá Pessoa (Alma, Lisboa, 2 estrelas Michelin), Rui Paula (Casa de Chá Boa Nova, Leça da Palmeira, 2 estrelas Michelin), Michele Marques (Mercearia Gadanha, Estremoz), Marlene Vieira (Marlene, Lisboa) ou António Galapito (Prado, Lisboa) são alguns dos nomes já confirmados entre mais de 50 chefs nacionais e internacionais que irão transpor a sua identidade para um delicioso e inesperado prato de street food – entre propostas de carne, de peixe, vegetarianas, e várias sobremesas.

créditos: Amuse Bouche

Mas nem só de fine dining se faz a programação do Foodtopia. Pela primeira vez, no mesmo certame estarão representadas três das maiores instituições da gastronomia tradicional portuguesa: Ramiro (Lisboa), a cervejaria que é uma das grandes mecas da cena gastronómica lisboeta, Solar dos Presuntos (Lisboa), restaurante com quase 50 anos de história, e Mugasa (Anadia), o templo do leitão da Bairrada liderado por Ricardo Nogueira.

Mais do que um festival de gastronomia, o Foodtopia assume-se como um momento para a partilha de histórias em torno da comida, exaltando a importância dos fluxos migratórios para a riqueza gastronómica que hoje partilhamos num mundo globalizado. Seja por intermédio das narrativas contadas através dos pratos, de pontuais performances musicais e literárias ou de instalações artísticas no recinto, o propósito do festival é o de fazer da gastronomia o centro nevrálgico de uma celebração verdadeiramente global.

Chef Gil Fernandes créditos: Amuse Bouche

Assim, além de chefs a representarem a cozinha das várias regiões portuguesas, da costa ao interior, outro dos destaques do cartaz do vai para a forte presença de cozinheiros de algumas das comunidades mais representativas no país, como Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Timor-Leste, Goa ou Macau. É o caso de Helt Araújo, um dos mais reconhecidos chefs africanos da atualidade, e de Tony Fox, popularmente conhecido como o “Rei da Cachupa”.

Com o apoio e inserido na programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, iniciativa que estabelece simbolicamente a ligação entre a presidência rotativa da União Europeia exercida por Portugal e França, o Foodtopia contará ainda diariamente com chefs franceses, alguns a viver e a trabalhar em Portugal, como Vincent Farges (Epur, Lisboa, 1 estrela Michelin), outros, vindos de França, como Krishna Léger (Volver, Serviers-et-Labagne) ou o chef nómada francês Jean-Luc Damien-Verdeau.

A mescla de diferentes culturas e geografias não fica, de resto, confinada às propostas gastronómicas. Com mais de 100 anos de história e mais de 600 espécies de origem tropical ou subtropical originárias de vários continentes, o Jardim Botânico Tropical é o local mágico que acolhe o evento, assumindo-se como um dos protagonistas do Foodtopia.

No dia 2 de julho, sábado, as portas do Jardim Botânico Tropical estão abertas entre as 12h00 e as 23h00, enquanto no dia seguinte, 3 de julho, encerram às 22h30. A entrada no recinto custa 10 euros (gratuita para crianças até aos 12 anos) e os pratos têm o preço único de 6 euros. Os bilhetes estarão à venda em breve, mas é já possível fazer pré-reserva através do site do evento ou do e-mail info@foodtopiafeast.com

O Foodtopia é uma criação Amuse Bouche, com coorganização da Câmara Municipal de Lisboa, o grande apoio do Turismo de Portugal e inserido no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022.