“Com a chegada do calor, e depois do sucesso do ano passado, a Fábrica da Nata relança o seu gelado de pastel de nata. Tradição e inovação vão de mãos dadas: mantendo o seu método de confeção e assegurando o rigor no processo de transformação, a Fábrica da Nata recria o seu pastel de nata sob a forma de gelado”, lemos em comunicado.

Uma bola de gelado de pastel de nata tem um custo de 3,5 euros e encontra-se à venda nas lojas da marca em Lisboa (Praça dos Restauradores e Rua Augusta), Porto (Santa Catarina e Praça Almeida Garret) e Sintra (Praça da República).