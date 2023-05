Albergaria-a-Velha acolhe de 2 a 4 de junho a décima edição do Festival Pão de Portugal, oportunidade para provar e adquirir algumas entre as sete dezenas de variedades de pão em mostra. A organização anuncia uma agenda de showcookings com os chefs Marco Gomes e Cristina Manso Preto.

