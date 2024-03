O Hotel Vila Galé Ópera, junto às Docas, em Lisboa, é o anfitrião da festa que reúne produtores premiados pela revista “Paixão Pelo Vinho” e mais de 200 vinhos em prova.

“Excelência é a palavra de ordem”, garante Maria Helena Duarte, diretora da revista organizadora: “Vinhos incríveis, provas comentadas para aprender mais sobre este apaixonante mundo e sobre cada um dos produtores premiados, harmonizados por gastronomia selecionada pelo chef do Vila Galé Ópera, música, o Tejo como cenário de fundo e muitas surpresas”. Tudo a partir das 17h30 e até às 22h30.

A festa reúne os produtores premiados ao longo do ano de 2023. Este ano há quase todas as regiões representadas, incluindo as ilhas, há mais de 200 vinhos e espumantes em prova, brancos, rosados e tintos, a grande maioria distinguidos com “Paixão Pelo Vinho Excelência” e “Paixão Pelo Vinho Escolha”, prémios que serão entregues aos produtores no almoço vínico que antecede o evento.

A acompanhar as provas de vinhos há música ao vivo entregue ao DJ André Vieira. No terraço panorâmico, os participantes são convidados a envolverem-se nas provas comentadas, que acontecem em todo o horário do evento, alternando o apresentador e os vinhos a cada meia hora.

Os bilhetes estão disponíveis em mais de 400 pontos de venda a nível nacional, como lojas Fnac ou Worten e online através da ticketline. Os bilhetes adquiridos até ao final de sexta-feira, 15 de março, orçam os 30€ por duas pessoas ou 18€ por pessoa. No dia da festa, o ingresso custa 25€ por pessoa. O copo é oferta da organização.