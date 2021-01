“Cozinhar em casa é fácil”

Obra de Lorraine Pascale

Em “Cozinhar em casa é fácil” (edição Casa das Letras), a autora traz ao leitor a imagem de marca da sua cozinha, elegante e descontraída, com assados, sopas, estufados, entradas, sobremesas, para as refeições diárias, oferecendo pratos divertidos e simples para todas as ocasiões.

Que tal um clássico com uma leve inovação, como Empadão de rosmaninho e molho Inglês? Ou escolher para uma refeição rápida, a meio da semana, a Massa cremosa de presunto com cogumelos e queijo parmesão ou uma das muitas delícias vegetarianas, como o Risoto de cogumelos, castanhas, ervilhas e azeite de Trufa? Obra com fotografias de quase todas as receitas e muitos atalhos e dicas.

O livro encontra-se com o preço promocional de 11,00 euros.

créditos: Casa das Letras

“Ingrediente secreto”

Obra de Henrique Sá Pessoa

“Ingrediente Secreto” (edição Casa das Letras) é uma obra singular, no catálogo dos livros de culinária em Portugal, pelos seus 13 ingredientes e seis receitas em torno de cada um. Este é o primeiro volume de receitas do programa de televisão “Ingrediente Secreto”, do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa (restaurante Alma, com duas estrelas Michelin). São 78 receitas inesperadas e imprevisíveis que cortam com a rotina e estimulam a imaginação gastronómica.

O livro encontra-se com o preço promocional de 16,73 euros.

créditos: Casa das Letras

“Cozinhar Com o Coração”

Obra de Rita Sambado

“Cozinhar com o coração” (edição Casa das Letras) apresenta receitas vegetarianas para uma vida mais natural, saudável e cheia de energia. Uma das bases mais importantes numa cozinha energética é o tipo de alimentos que é usado. Ou seja, devemos não só recorrer a alimentos frescos, orgânicos, da época e da região onde habitamos, mas também a determinados alimentos que fazem toda a diferença em termos energéticos.

“Cozinhar com o Coração” traz-nos os superalimentos e como a eles podemos recorrer para reforçar a saúde e energia. Obra que aconselha um plano detox, sabendo quais os alimentos a escolher e utilizar.

O livro encontra-se com o preço promocional de 7,95 euros.

créditos: Casa das Letras

“Cozinhe connosco”

Obra de Gary Mehigan e George Calombaris

“Cozinhe Connosco” (edição Casa das Letras) é um livro para todos os que querem aprender e arrasar na cozinha com confiança e elegância. Gary e George, ex-apresentadores do programa de televisão "MasterChef Austrália" revelam ao leitor como dominar alguns dos grandes desafios culinários: aprender a aperfeiçoar uma maionese lustrosa e a arte de desmanchar aves; filetar um peixe com aptidão profissional e a sovar massas dignas de restaurante, assim como preparar um bife à medida e molho holandês num instante. E, porque não, alimentar a família num instante com ovos mexidos ou espetadas de frango em marinada verde?

O livro encontra-se com o preço promocional de 14,94 euros.

créditos: Casa das Letras

“Sopas e descanso”

Obra de Lina Fuhrman

Lina Fuhrman, jornalista de viagens da CNN, mãe de duas filhas, decidiu investir todos os seus conhecimentos junto de profissionais de cozinha na criação de deliciosas sopas, que a ajudassem na recuperação do cancro que lhe havia sido diagnosticado – mas que oferecessem também aquele conforto interior de que tanto precisava.

O plano detox que a autora usou para recuperar a saúde está em "Sopas e descanso" (edição Lua de Papel) neste livro, mas adaptado a diferentes leitores com necessidades diversas – ou seja, em versões de cinco, três ou apenas um dia. Obra que para além das dicas para fazer sopas, oferece ainda mais de 50 receitas, entre caldos, cremes e sopas cruas.

O livro encontra-se com o preço promocional de 9,90 euros.

créditos: Lua de Papel

“Vegetariano todos os dias”

Obra de David Frenkiel e Luise Vindahl

David Frenkiel e Luise Vindahl são os novos rostos da entusiasmante cozinha vegetariana. O seu blogue “Green Kitchen Stories” tem uma legião de seguidores e inspira continuamente pessoas de todo o mundo a cozinharem refeições vegetarianas saborosas e saudáveis, usando apenas ingredientes naturais.

No seu livro “Vegetariano todos os dias” (edição Casa das Letras), os autores partilham mais de cem das suas receitas preferidas. Combinando artigos da despensa comuns com produtos frescos e sazonais, David e Luise contam as histórias da cozinha da sua família, afirmando a facilidade com que se criam pratos nutritivos e equilibrados todos os dias.

O livro encontra-se com o preço promocional de 18,13 euros.

créditos: Casa das Letras

“Há alguém mais gulosa do que eu?”

Obra de Mafalda Agante

Livro que traz ao leitor receitas, segredos e truques para fazer 70 bolos simples e deliciosos. Mesmo quando o tempo escasseia e o jeito e a imaginação também não abundam, há uma receita que salva a situação. Mafalda Agante, “a gulosa mais famosa de Portugal”, como se intitula, decidiu partilhar as suas receitas.

Passo a passo, "Há alguém mais gulosa do que eu?" (edição Oficina do Livro) desafia-nos a descobrir a doceira e doceiro que há em cada um de nós.

O livro encontra-se com o preço promocional de 10,85 euros.