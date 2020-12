A final do Gourmand World Cookbook Awards 2021 irá realizar-se a 5 de junho do próximo ano, no Louvre Tuileries Gardens. A autora portuguesa irá competir na final com outros 15 livros, de 14 países.

“Doce e (Mais) Saudável” (edição Oficina do Livro) contou com lançamento nacional em setembro de 2020. Obra onde Mafalda Agante, jornalista tornada doceira (embora nunca deixando a sua veia de comunicadora), inclui “as receitas saudáveis preferidas de uma gulosa assumida”.

Panqueca de banana, Bolo de coco e amêndoa, Quadrados de chocolate com creme de amendoim, Minitartes com creme de iogurte e framboesas, Folhado de framboesa, natas e mascarpone, Quadrados de cenoura, Torta de cacau e Pavlova, para citar uma paleta de doces que Mafalda Agante organiza no seu livro sob diferentes critérios, da inspiração tradicional, às sugestões para festividades ou para gulosos com pouco tempo.

créditos: Diogo Agante e Mafalda Agante/Oficina do Livro

Receitas fáceis que a gulosa mais famosa de Portugal confeciona sem utilizar açúcar refinado, sem corantes nem conservantes, sem glúten; algumas propostas vegan, outras sem lactose.

Mafalda Agante trabalhou em televisão antes de criar a marca «Há alguém mais gulosa do que eu?», que, neste momento, é uma app (disponível para Android e iOS), um blogue, livros de receitas, uma rubrica semanal na RFM, um canal no YouTube, uma empresa de consultoria gastronómica e catering.