Lisbon Bar Show em maio com novidades e com o Brasil como país convidado

São várias as novidades da edição 2023 do Lisbon Bar Show. Desde logo, um horário diferente dos anos anteriores (das 12h00 às 20h00) e contará com diversas palestras, oradores convidados, expositores, entre outros atrativos. O Lisbon Bar Show é, segundo Alberto Pires “a plataforma de partilha de conhecimento, das tendências da indústria dos Bares que conta com alguns dos mais importantes nomes do setor. É também o local certo para troca de experiências e para conhecer o que de melhor se faz, tanto a nível nacional como internacional”.

A 8ª edição do Lisbon Bar Show acolhe este ano, o 1º Congresso Ibérico de Bartenders, “abrindo a porta a uma nova dimensão no território e nas relações bilaterais entre os dois países”, afirmou Alberto Pires.

O já referido congresso terá palestras, mesas redondas e debates, troca de ideias sobre as principais tendências dos dois mercados e têm já confirmados nomes como Fernando Brito, Presidente do Conselho Técnico da Associação Barmen de Portugal; Marc Alvarez do SIPS Bar, em Barcelona; François Monti, escritor que nos chega de Madrid; Pablo Melian, do Bartenders.news, Espanha; Sergio Estevez, consultor, também do país vizinho; e, Daniel Nevsky, Cortesia Martin Miller’s (Barcelona). Estes são, por enquanto, os nomes anunciados que farão parte do congresso.

Giancarlo Mancino (consultor Bar & Beverage, Itália). Lisbon Bar Show

O programa completo do Lisbon Bar Show 2023 será revelado no final do mês de março, mas foram já revelados alguns dos nomes – nacionais e internacionais – com os quais podemos contar naqueles dias de maio. Da Austrália, chegam Stefano Catino e Martin Hudák (Maybe Sammy Bar), Luca Cinalli (consultor, Londres), Giancarlo Mancino (consultor Bar & Beverage, Itália), Nate Sorby (Global Brand Ambassador da Cazcabel Tequila – Cardiff, Reino Unido), Davide Fornasiero (Bartender Engagement & Advocacy Specialist, cortesia Campari/Empor Spirits, Itália), Julio Cabrera (Café La Trova, Miami), Giorgio Bargani (sub-diretor do Connaught Bar, em Londres), Tommaso Cecca (Head Bartender do Camparino, Milão), Walter Meyenberg & Georgina Barbachano (Hanky Panky, México), Benjamin Fabio Cavagna (1930 Cocktail Bar, Itália), Tom Dyer (Flyer Camp, Londres), Fabio Milani (Coffee Flair, Itália), Maros Dzurus (HIMKOK, Oslo), Gabriela Cañedo Sandoval (especialista em Tequila, México), e, de Portugal, já confirmado João Sancheira (100 Maneiras).

Gina Barbachano. Lisbon Bar Show

É, também, já uma tradição receber um país convidado e em 2023 será o Brasil. Além dos nomes já confirmados que marcarão presença em maio, como o consultor Márcio Silva, um “repetente” em várias edições, ou Thiago Bañares, do TAN TAN Bar, a irreverente Steph Marinkovic, consultora, e, Derivan Ferreira de Souza, consultor renomado e da “old school” de terras de Vera Cruz, chegará também, e pela primeira vez fora do Brasil, a final do Concurso Nacional Rabo de Galo. Haverá três etapas regionais e a final será disputada no Lisbon Bar Show.

A apresentação do Lisbon Bar Show não ficaria completa sem a revelação da lista dos finalistas dos Prémios Lisbon Bar Show. Os grandes finalistas dividem-se por 11 categorias e a cerimónia da entrega de prémios será dia 17 de maio, às 19h15, encerrando assim a 8ª edição do Lisbon Bar Show em clima de festa.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos através do site. Os ingressos têm um custo de 27 euros, se adquiridos online até 10 de maio, e de 30 euros, se adquiridos na bilheteira nos dias do evento. Os bilhetes são válidos para os dois dias do Lisbon Bar Show, e, por cada bilhete, 1 euro reverte a favor de uma associação de solidariedade social a revelar brevemente pela organização.