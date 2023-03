Como já é habitual o Grande Júri do Concurso Vinhos de Portugal, iniciativa da ViniPortugal, é constituído por personalidades nacionais e internacionais e Cathy van Zyl vai juntar-se a Anselmo Mendes, Bento Amaral, Dirceu Vianna Júnior, James Tidwell e Luís Lopes que estarão a avaliar os melhores vinhos a concurso na fase final, entre os dias 11 e 12 de maio, decidindo quem serão os Grandes Ouros e os Melhores do Ano.

Cathy van Zyl tornou-se a primeira Master of Wine em África quando passou no tão difícil exame MW em 2005. Presidente Institute of Masters of Wine education durante quatro anos e membro do seu Conselho durante seis anos, tornou-se presidente do IMW em setembro de 2022. Cathy leciona e é júri a nível local e internacional e ocasionalmente contribui para revistas e sites de vinho em todo o mundo, mas passa a maior parte do seu tempo como editora associada do “Platter's South African Wine Guide”.

Em 2019, foi nomeada Personalidade do Ano pelo Institute of Cape Wine Masters, pela sua apaixonada promoção do vinho sul-africano.

Antes de chegarem ao Grande Júri, os vinhos inscritos estarão a concorrer na primeira fase que inclui sessões técnicas de prova entre os dias 8 e 10 de maio, no CNEMA, em Santarém, onde serão avaliados pelo Júri Regular. A par da avaliação, nesses dias decorrem ainda Masterclasses, jantares com produtores, visitas e múltiplas provas de vinhos.

A divulgação dos vencedores decorrerá depois da escolha do Grande Júri numa Cerimónia de Entrega de Prémios, a 12 de maio. Este ano a região selecionada para apresentação dos Prémios será a Beira Interior, mais precisamente Pinhel.

O Concurso Vinhos de Portugal continua com as inscrições abertas e os produtores que pretendam inscrever os seus vinhos podem fazê-lo no site oficial até ao dia 2 de abril.