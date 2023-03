Subimos novamente ao último andar do Palácio de Verride, junto ao Chiado, em Lisboa. Suba é o nome do restaurante, mas é também uma ordem velada, um convite aberto a quem quiser conhecer este restaurante com uma das vistas mais desafogadas para o rio Tejo e para a vizinha Margem Sul.

Desta vez, o convite é experimentar o menu que vai estar disponível no dia 9 de abril, para o almoço de Páscoa, desenhado pelo chef Fábio Alves. Transmontano de nascença, a ideia para esta carta é apresentar mais do que apenas as carnes tradicionais que encontramos à mesa nesta época. O desafio foi mesmo esse, explica o chef. “Na Páscoa é tudo mais virado para a carne, como o borrego ou o cabrito”, afirma, confessando que valoriza mais o Natal do que a Páscoa, no que às festividades anuais diz respeito. “Acaba por ser mais desafiante para mim fazer (estes) menus. No Natal vem-me logo à cabeça mil ideias, na Páscoa é mais difícil. Mas é pegar naquilo que se come e seguir por aí”, finaliza.

Chef Fábio Alves créditos: Divulgação

O menu começa precisamente com um prato tradicional: uma reinterpretação do folar de Valpaços – “o folar é mais brioche, mas este é mais bola”, afirma o chef - ao qual se segue uma sugestão com berbigão, massa tenra e alga. Ambos os pratos podem ser harmonizados com espumante Murganheira 2019.

O segundo prato tipicamente pascal entra em cena. Ou em mesa. Borrego de leite, hortelã e couve-flor é servido em conjunto com Quinta dos Carvalhais Encruzado 2021, um branco da região do Dão, com um toque de fruta especial e madeira.

Esta opção dá lugar a uma nova dupla. Carabineiro, ravioli e endro e Morgado Santa Catherina 2021, um vinho de Lisboa, mais concretamente da zona de Bucelas. Da casta Arinto é uma homenagem a Catarina de Bragança.

Restaurante Suba Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina, n.º 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

Cabrito, arroz de forno e rosmaninho vem acompanhado de Callabriga 2020, um vinho tinto pujante do Douro. Destaque para o cabrito que é cozinhado de duas maneiras. A refeição encerra com uma sobremesa típica da época, o tradicional pão-de-ló, ao estilo de Ovar, com maracujá e amêndoa, bem acompanhado com um Carcavelos Superior Villa Oeiras.

O preço para este menu é de 80 euros e se incluir a harmonização de vinhos acresce 40 euros. Recomenda-se reserva antecipada.