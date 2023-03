A terceira edição do Festival das Francesinhas está de regresso com menus a 10 euros em restaurantes selecionados do Porto, Braga, Vila do Conde, Guimarães e Aveiro.

De 24 de março a 2 de abril, a Taberna Londrina, Cufra Grill, Grupo Madureira’s, Yuko, Alicantina, Grupo My Palace, Grupo Cascata, Santa Francesinha, Locanda e Café Santiago da Praça são alguns dos espaços que apresentam a sandes típica do Porto num menu que inclui francesinha e batatas fritas por 10 euros, com oferta de taxa de entrega.

Para se ter acesso à promoção, há que entrar na aplicação, carregar no banner da campanha, escolher um dos restaurantes, pedir o menu festival das francesinhas e inserir o promocode festival2023 para usufruir de entrega gratuita.