Será mais fácil gostar do que pronunciar algumas das especialidades turcas que chegarão à mesa a cada primeiro sábado do mês no brunch da Casa dell´Arte Lisboa, inspirado na mesa daquele país do Levante.

Menemen, Mercimek Köftesi, Yaprak dolma, estão entre as propostas do “único brunch turco em Lisboa”, assim o afirmam os promotores destes pequenos-almoços tardios que serão servidos em dois horários, às 10h30 e, mais tarde, às 13h00.

Para além das propostas associadas à primeira refeição do dia na Turquia, a equipa da Casa dell´Arte adicionou outros pratos típicos daquele país, encruzilhada entre a Europa e a Ásia. Isto num buffet de pratos frios e quentes que nos propõe Menemen (feito com ovos e vegetais salteados é um clássico do pequeno almoço turco), Mercimek Köftesi (uma especialidade vegetariana feita com lentilhas), Mini-simit (miniaturas de um do mais famosos pães da Turquia), Baklava (um dos doces mais conhecidos da Turquia feito com uma massa muito fina e crocante embebida em calda de mel).

Casa dell'Arte Lisboa Campo de Santa Clara, nº 125, Lisboa Contactos: Tel. 218 870 416; E-mail hi@casadellartelisbon.com

Ainda como sugestões para este brunch, os Yaprak dolma (rolinhos de folha de videira com recheio de arroz), Su Böreği (camadas finas de massa cozida recheadas com queijo), Köfte (almôndegas de borrego com especiarias é um dos sabores indispensáveis da cozinha turca).