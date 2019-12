Na terceira sessão dos jantares Ikigai, a decorrerem até março de 2020, no Avenida SushiCafé, o chefe de cozinha convidado é Luís Cardoso, do restaurante Soão, também na capital. Em todos os pratos da noite serão trabalhadas espécies dos Açores, num casamento entre o Oriente e o Ocidente.

“A situação geográfica do Oceano Atlântico, com temperaturas mais baixas faz com que toda a vida marítima daquela zona tenha características muito apetecíveis, com peixes menos adocicados, com texturas mais firmes e com mais sabor a marisco”, destaca o chefe de cozinha da casa, Daniel Rente, que reconhece ainda o potencial “dos moluscos, crustáceos e peixes autóctones" da região insular.

Para o próximo Ikigai, os cozinheiros trabalharão apenas com matéria-prima nacional. Daniel Rente antevê uma noite “com o melhor produto açoriano confecionado com técnicas japonesas diferentes, que o farão brilhar ainda mais”, mas tudo isto depende “das condições marítimas e do que for pescado por essa altura”.

Chefe Daniel Rente e o seu braço direito no Avenida SushiCafé, Carlos Mateus. créditos: @Andreia Mayer

Na terceira volta desta corrida Ikigai (os dois primeiros jantares esgotaram), o cozinheiro sublinha que a iniciativa tem sido importante para mostrar criações que vão para lá das que o menu do restaurante abriga, e também para desafiar a sua equipa, que se vê obrigada a uma maior descoberta e preparação para cada uma destas noites.

No decorrer do jantar, a partilha de conhecimento é sempre uma das principais premissas, seja pela descoberta que acontece a cada prato, seja pelos esclarecimentos vindos do chefe à mesa, com histórias para contar sobre o prato, sobre os ingredientes, ou sobre uma técnica ou uma aventura em torno da construção do menu.

Os pratos destes jantares Ikigai resultam sempre de um trabalho conjunto e único para este momento.

Avenida SushiCafé Rua Barata Salgueiro, 28, Lisboa Horário: Segunda a quarta: 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h00. Quinta a sábado: 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 24h00. Encerra ao domingo. Contactos: Tel. 211 928 158; E-mail avenida@sushicafe.pt

O jantar tem o valor de 110,00 euros e inclui bebidas, no caso vinhos Fiuza, e um welcome drink com gin Roku.

As portas abrem às 20h00, e o festejo em torno da comida japonesa começa às 20h30.

Depois deste, o último Jantar Ikigai acontecerá em março de 2020.