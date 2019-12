Entre teoria e (muita) prática, o “professor” Cordeiro tem como principal missão “homenagear a nossa cozinha, que é tão vasta e rica em saberes e sabores. É um privilégio poder partilhar a minha experiência com todos os amantes da cozinha, num espaço que pretendo que seja de partilha. Foi, por isso, com muito entusiasmo que aceitei o convite do ISAG - European Business School”, garante.

O curso de especialização não tem requisitos obrigatórios de admissão, sendo aberto a todos aqueles que queiram aprender mais sobre a gastronomia portuguesa. As aulas serão lecionadas em contextos teórico-práticos, com todos os equipamentos e ingredientes disponibilizados pela instituição.

As inscrições, disponíveis através do site ou nas instalações do ISAG, terminam no dia 29 de janeiro, contando neste final de ano com um desconto especial de 20%.