O menu de ano novo na festa da Nortada, fábrica de cerveja artesanal portuense, oferece entradas, em jeito petisqueiro, tais como pão, azeitonas, tremoços, amendoins, enchidos, queijo e mini pataniscas de bacalhau. A sopa será um Creme de cerveja com Croutons.

Nos principais, há que contar com atum braseado com crosta de sésamo, Lombo de porco assado com castanhas, puré de abóbora e molho de cerveja, e a opção vegan, Arroz cremoso de beterraba com cogumelos salteados e vegetais. Para a sobremesa ficam reservados um Cheesecake de lima com molho de cerveja e pistachios e uma Tábua de frutas laminadas. As bebidas à discrição são cervejas, refrigerantes e água.

Quando estiverem prestes a soar as 12 badaladas, a Nortada oferece o espumante e as uvas-passas. A partir da 1h00 começa o concerto dos The Royal Band e, até ao final da noite, a Fábrica estará de portas abertas, com entrada livre.

Fábrica Nortada Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto Horário: Terça a quinta das 12h00 às 00h00, sexta e sábado das 12h00 às 02h00 e domingo das 16h00 às 00h00. Contacto: E-mail: geral@fcportuense.pt

Durante toda a noite vão ainda ser servidos sandes de manteiga e presunto, sandes de panado, sandes de queijo e presunto, sandes de fiambre e queijo, rissóis, mini salgadinhos e mini pataniscas de bacalhau.

O menu orça os 55,00 euros por pessoa. As reservas deve ser feitas até dia 26 de dezembro.