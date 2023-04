A primeira edição limitada do ano d’Aquela Kombucha, a “Aquela Kombucha Floral”, entrará em circulação no mercado nacional a 15 de abril. A nova bebida resulta de um método de fermentação com base numa infusão de flores de camomila e sabugueiro, ao contrário do tradicional chá verde e chá preto. Este elixir primaveril foi depois aromatizado com pétalas de rosa e hibisco antes de ser engarrafado.

Para celebrar mais um ciclo da mãe natureza e o lançamento d’Aquela Kombucha Floral, o bar d’Aquela Kombucha vai abrir portas a 15 de abril. O evento “Florals for Spring? Groundbreaking” será aberto ao público e a marca vai oferecer um cocktail com gelo transparente e flores comestíveis a quem vestir uma peça de roupa florida.

“Este é o resultado de muitas fermentações experimentais com base em infusões de plantas silvestres, aromáticas e claro, flores, que culminou neste produto. As flores podem ter propriedades nutricionais interessantes, tais como vitaminas, antioxidantes e compostos antiinflamatórios. A camomila é famosa pelo seu efeito calmante e a flor de sabugueiro é usada há séculos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e depurativas. A flor de hibiscus, que na natureza dura apenas um dia, é conhecida pelo seu efeito diurético e redutor da pressão arterial, e finalmente as pétalas de rosa pelas suas propriedades antioxidantes e benefícios para a pele”, sublinha Maria Lima, fundadora d’Aquela Kombucha.

Disponível em pré-lançamento na loja online d’Aquela Kombucha, o pack “Aquela Kombucha Floral” orça os 28 euros as 12 unidades e 7 euros as três unidades (250ml).