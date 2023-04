Em 2021, a CAL Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade decidiu adquirir os peros e as maçãs biológicas da localidade, para produzir a primeira sidra biológica da Ilha da Madeira. Uma bebida obtida diretamente do sumo de maçãs, de diferentes variedades, muitas delas muito antigas e pouco conhecidas.

Até à data foram produzidas cerca de 1.100 garrafas de 75cl, na Sidraria do Santo da Serra, pertencente à rede de Sidrarias do Governo Regional da Madeira. Foi, igualmente, produzido e engarrafado um outro lote de “uma irmã” não biológica, mas igualmente inscrita, nas sidras naturais da Madeira IG.

Das muitas variedades de maçãs que são utilizadas para fazer esta sidra, destaca-se o Pero Domingos, que é o mais relevante da zona. É um pero de sabor bastante balanceado entre a doçura e a acidez que caracteriza a fruta madeirense. “O resultado é uma sidra equilibrada, de cor amarelo citrino, aroma de médio a intenso, com alguma adstringência, amargor e doçura ligeiros e acidez média”, informa o proditor.

De acrescentar que Sidra Coop Bio foi distinguida em 2022 com o prémio “Melhor das Melhores” na categoria Prata no Concurso Europeu de Sidras Naturais I Madeira ’22, além de arrecadar o troféu “Planeta Terra”, no mesmo concurso.

A designada Sidra da Madeira IG é a bebida obtida pela fermentação do sumo natural proveniente da prensagem de frutos frescos de macieira (Malus domestica Borkh) e, por vezes, também de misturas de frutos de macieira e pereira (Pyrus communis L.), das variedades tradicionais e de outras variedades destas espécies, exclusivamente produzidas na ilha da Madeira, que é elaborada seguindo os modos de produção tradicionais ou particulares da ilha.