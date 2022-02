Não há palco mais romântico do que a nossa casa, todos concordamos. E, para o dia de São Valentim, o “Está-se bem em casa” preparou um espetáculo digno: uma BOX com jantar de conforto.

A BOX de São Valentim vem com tudo incluído, desde as entradas aos morangos frescos e aos brigadeiros. São sugeridos dois menus, bem completos. Todos os pratos são pré-cozinhados e embalados a vácuo, basta serem aquecidos antes de colocados na mesa.

Viaje ao sabor deste menu

Para o início sugerem-se empadas de legumes e caril, como entrada será servido um caldo de cogumelos Shitake, como prato principal pode variar entre a carne ou o marisco - pode optar por um Rosbife de vaca Arouquesa com molho de mostarda, farofa de banana da Madeira, puré de batata doce de Aljezur e tomate cherry assado, ou então, escolher o Arroz malandrinho de Marisco (com carolino do Baixo Mondego).

Menu Carne e Marisco créditos: Está-se bem em casa

Para sobremesa delicie-se com uma Mousse de Chocolate Callebaut e malagueta do Algarve ou com uma com Tarte de Queijo Cremosa, pode ainda optar pelo Pão de Ló do Ode.

Por fim, morangos frescos e brigadeiros. Não esquecendo a oferta do “Está-se bem em casa”, um vinho Rosé.

A BOX para um dia romântico, com gastronomia portuguesa, para desfrutar a dois

As encomendas podem ser feitas até ao dia 12 de fevereiro, uma vez que a comida estará conservada em vácuo. Chegará a sua casa entre os dias 12 e 14 de Fevereiro.

Todas as entregas para os concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia são gratuitas. Para outros locais, as entregas implicam custos.

As encomendas podem ser feitas pelo Whatsapp 913 200 010 ou por mensagem privada no Instagram do “Está-se bem em casa”.

O menu de carne tem o valor de 59€ e o de marisco 69€, é um menu para duas pessoas.