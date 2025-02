Para que possa desfrutar com calma daquela que é a data mais romântica do ano e dedicar todos os minutos e segundos do seu dia à sua cara-metade sem ter que sair de casa, a Glovo faz o resto por si.

Neste São Valentim, a plataforma pôs-se à disposição dos casais apaixonados e deixou a confeção do jantar ou a compra daquele presente especial por sua conta. A única coisa que tem de fazer é escolher aquilo que deseja para supreender o seu mais-que-tudo e, em três tempos, tem tudo à sua porta.

Para começar a noite com um pequeno mimo que, certamente, vai tocar no coração do seu amor, tem à disposição opções clássicas que não falham como flores, chocolates ou um perfume. Para algo diferenciador porque não escolher um pack de experiências para dois ou, ainda, um presente atrevido que pode adicionar um toque picante a este serão romântico.

Se quer surpreender a sua cara-metade pelo estômago, a aplicação de entregas tem vários tipos de gastronomia que se adaptam a todos os gostos. Para além do sushi - que é uma aposta popular para os amantes de asiático -, pode optar por um dos menus temáticos de vários restaurantes, e de edição limitada, criados especialmente para esta data.

