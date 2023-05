O próximo dia 1 de junho marac o regresso do IDB Rooftop com muitas novidades. Desta forma, a arte, o desporto, a gastronomia e a cultura voltam a conjugar-se num único espaço. O evento de inauguração evento é aberto, a partir das 17 horas, e vai contar com a presença do DJ Glue, dos Da Weasel, e da DJ Sheri Vari, além de demonstrações ao vivo de skaters e patinadores.

Este ano o rooftop conta com uma nova carta com assinatura do chef Dedé, com várias sugestões gastronómicas internacionais, novos obstáculos de skate para patinadores e skaters, uma área de matraquilhos, um stand de skee ball, uma galeria de arte com a curadoria do coletivo criativo Crack Kids e um novo espaço instagramável.

No que ao menu diz respeito, este é composto sugestões versáteis e práticas, com opções vegetarianas, onde se destacam as okonomiyaki (panquecas japonesas), prato estrela do chef, para além de sobremesas, sumos frescos e várias opções de café. Aos domingos há ainda tempo para o brunch.

Em termos de atividades desportivas, aos sábados estão previstas aulas de skate e de patins dadas por profissionais nestas modalidades, tanto para crianças como adultos. Para quem gosta de correr, será possível continuar a fazê-lo, a partir de uma pista específica para este efeito, que é partilhada com quem quiser andar de skate e patins. O espaço conta também com tabelas de basketball, pintadas por artistas da comunidade do IDB Lisbon.

Em termos de oferta artística, o IDB Rooftop tem patente ao público uma parede, com cerca de 40 metros de comprimento, cuja criatividade é do duo de artistas Los Pepes, que decidiram integrar várias ilustrações para contar a história da cidade de Lisboa, à qual se junta uma instalação artística instagramável direcionada aos visitantes.

Do lado interior do edifício, a nova galeria de arte do IDB Lisbon, tem um espaço onde 14 artistas nacionais vão expor novos trabalhos, sob a curadoria dos Crack Kids, coletivo criativo que fica também responsável por dinamizar workshops de arte. Esta exposição serve para celebrar 14 anos de atividade do coletivo e conta com a participação de nomes como Akacorleone, Kruella D’Enfer, Gonçalo Mar, Malibu Ninjas, João Varela e Margarida Fleming, entre outros artistas.

O IDB Rooftop estará em funcionamento de quinta a domingo e com uma programação específica aos fins de semana.

Inaugurado no verão passado, o IDB Rooftop trouxe à zona oriental da cidade de Lisboa uma nova experiência de entretenimento integrada num centro de inovação e design emergente.