O Hard Rock Cafe® Lisboa abre portas ao mês de setembro com uma celebração dedicada à vida e obra de Freddie Mercury. A iniciativa “Freddie For a Week”, que acontece de 1 a 8 de setembro, conta com várias surpresas para todos os fãs de Queen e do seu vocalista.

Durante esta semana, o programa inclui um concerto especial, um cocktail de edição limitada e artigos Hard Rock® exclusivos, cuja receita reverte a favor da fundação The Mercury Phoenix Trust.

O cocktail de edição limitada, Killer Queen, combina vodka com infusão de tangerina, sumo de ananás, sprite e encerra com açúcar salgado de ananás fumado. Uma receita pouco convencional, mas que pretende ser vencedora.

Já no dia em que Freddie Mercury celebraria o seu 76º aniversário, 5 de setembro, em honra ao lendário artista, o Legendaty Burger será servido com um adorno com o formato do seu icónico bigode.

No dia 6 de setembro tem também lugar o concerto benemérito realizado pelos “One Vision”, banda que fará o tributo a Queen. O concerto tem o valor de entrada de 7€.

Durante a semana vão estar disponíveis para venda t-shirts de edição limitada e um pin simbólico da imagem de Freddie na Rock Shop ou na loja online do Hard Rock®. Parte da receita do merchandise (t-shirt e pin) assim como do cocktail, vai reverter para a The Mercury Phoenix Trust. Esta organização de solidariedade social, criada em memória de Freddie Mercury pelos membros da banda Queen, Brian May e Roger Taylor, juntamente com o seu empresário Jim Beach, apoia a luta contra o HIV/AIDS e pretende consciencializar sobre a doença que silenciou o artista, mas que não impediu a sua voz de ser perpetuada através da música.