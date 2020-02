Porque hoje é muito mais fácil enviar um emoji do que escrever uma palavra em qualquer conversa, a marca de Vinho do Porto Velhotes lança uma petição para criar o Emoji do Vinho do Porto.

Poucas formas de reconhecimento são mais universais do que aquelas que nos chegam através dos nossos smartphones, especialmente a representação de um símbolo em forma de emoji.

Assim, a marca de Vinho do Porto Velhotes propõe uma solução para brindar com um Porto de Honra através do seu teclado de emojis.

Como Velhotes pretende tornar os seus brindes mais especiais, desafia-o a visitar e assinar esta petição. Para que possa candidatar um emoji tão nosso a estar presente no seu smartphone são necessárias mais de 1000 assinaturas. Brindemos a isso?