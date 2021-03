Inspirada nos métodos e sabores de antigamente, a nova padaria Gleba quer fazer chegar o seu pão a toda a cidade de Lisboa, escolhendo o bairro de Alvalade para a abertura da sua segunda loja, depois de Alcântara.

O nº3 da rua Acácio de Paiva, numa transversal da avenida da Igreja, é a nova morada escolhida com 70 m².

Criada em 2017 pelo chefe Diogo Amorim, a Gleba é uma padaria com moagem própria de cereais 100% portugueses com presença em Alcântara, e que foi buscar a inspiração aos métodos de antigamente onde todos os cereais são moídos no próprio espaço e a massa leveda naturalmente.

Cada vez mais popular, procura novas localizações para expandir e fazer a padaria chegar a mais zonas de Lisboa.