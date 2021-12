Convidando a uma viagem gastronómica, destinada a todos os apreciadores de sabores exóticos, o novo espaço de fusão Matchamama, no Lx Factory, revela a sua personalidade asiática e influência peruana numa proposta gastronómica que promete numa única refeição várias experiências diferentes.

Resultado da fusão de três mentes com forte paixão pela cozinha asiática e andina, João Carteira e Bernardo Silva Carvalho, conceituados empresários de sucesso no mundo da restauração em Portugal, convidam Viviane Rocha Leote para consultoria na criação do conceito, decoração e remodelação do espaço. Matchamama é um restaurante capaz de transportar para os lugares mais distantes, através de uma combinação de aromas e sabores exóticos num espaço acolhedor.

João Carteira e Bernardo Silva Carvalho e Viviane Rocha Leote créditos: Matchamama

Numa ementa, cuidadosamente selecionada por Viviane Rocha Leote e concretizada por um Chef peruano com larga experiência na cozinha de fusão, no Matchamama é possível encontrar pratos que falam línguas provenientes de terras distantes.

Partindo da América do Sul, com um prato típico da cozinha andina, destacam-se os Tiraditos de Peixe Branco que, com um tempero executado à base de vários pimentos, são uma excelente forma de explorar paladares mais exóticos.

Continuando a viagem gastronómica pelo continente asiático, as influências refletem-se no Gunkan Dragon japonês, composto por rolinhos de arroz com couve chinesa e cogumelos salteados no wok, no BAO de Caranguejo de Casca Mole chinês, acompanhado por um molho cítrico e ainda no tailandês Pad Thai de Camarão, envolvido por molho de tamarindo.

créditos: Divulgação

Em qualquer uma das coordenadas e latitudes gastronómicas apresentadas, o restaurante de fusão sugere ainda uma sangria de espumante com pepino, uma limonada de gengibre ou um pisco sour – tipicamente consumido no Perú.

Para que esta viagem pelos sabores do mundo deixe a menor pegada ecológica possível, da busca constante por novas práticas sustentáveis para implementar destaca-se a reciclagem de 100% dos resíduos e óleos e ainda boas práticas de consumo energético.

O restaurante de fusão moderna, com uma carta contemporânea e influências da história e cultura gastronómica peruana e asiática que contam com mais de um século de existência, leva a embarcar numa viagem temática pelo tempo e pelo mundo.

créditos: Matchamama

Com capacidade para 90 pessoas na sala interior onde predomina o verde e a iluminação acolhedora, Matchamama oferece ainda um espaço exterior de explanada descontraído que estende a experiência a mais 45 pessoas.

Aberto todos os dias, com horário entre as 12h30 e as 22h30 de domingo a quarta-feira e entre as 12h30 e as 23h30 de quinta-feira a sábado, este será um espaço para respirar e saborear gastronomia exótica, garantindo Good Food & Good Vibes.