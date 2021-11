Lançada no início do ano, o Bairro, que tem como missão fazer a entrega de produtos de supermercado, inaugurou a sua segunda dark store em Lisboa. Depois do seu primeiro armazém no Marquês de Pombal, a startup chega agora às Laranjeiras para assegurar entregas de produtos de supermercado em 15 minutos.

Em comunicado podemos ler que “a startup aposta na aceleração da sua expansão em Portugal ao abrir um novo armazém de supermercado, fechado ao cliente, e tecnologicamente equipado para dar resposta aos pedidos dos habitantes da cidade de Lisboa. Durante todos os dias da semana, entre as 10h00 e as 00h00, o Bairro assegura, a partir de agora, a entrega de produtos e bens alimentares desde as zonas circundantes do Marquês de Pombal, ao Bairro Alto, Rossio, Campolide, Alvalade e Benfica”.

Segundo Milana Dovzhenko, cofundadora do Bairro, “desde o início desta aventura que sempre tivemos o objetivo de levar o Bairro ao maior número de portugueses. Numa altura em que realizar as compras a partir de casa é uma realidade cada vez mais emergente, queremos ser os parceiros de confiança da população e ajudar a resolver o problema das compras de supermercado de última hora, de forma eficiente e sem custos elevados”.

Atualmente, a startup já possui contratos diretos com fornecedores de maior destaque, como a PepsiCO, Unilever, Nestlé, entre outros, e oferece bens de consumo de várias categorias desde produtos de mercearia, padaria, peixaria, charcutaria, congelados e bebidas alcoólicas e não alcoólicas a produtos de higiene, limpeza para a casa, produtos para bebés, animais e material de escritório. Nos próximos dois anos planeia expandir a gama de produtos alimentares e bens de consumo, bem como apostar nos produtos farmacêuticos.

A startup foi criada em dezembro de 2020. Com uma equipa de cerca de 50 pessoas, garante a entrega de produtos frescos em 15 minutos no centro de Lisboa, mas, até ao final do ano, pretende levar a marca à cidade do Porto. Assim que a operação estiver consolidada nas duas cidades, o Bairro tem como missão realizar entregas rápidas em todo o país.

A aplicação do Bairro é gratuita e está disponível para sistemas IOS e Android.