A matriz italiana de inspiração mediterrânica continua lá mas agora há mais grelhados e ingredientes saudáveis nas novas propostas que o Jamie's Italian Lisboa idealizou para o verão de 2021. Localizado na praça do Príncipe Real, num dos bairros mais cosmopolitas da capital portuguesa, o restaurante italiano do popular cozinheiro e empresário britânico, um dos que ainda se mantêm em funcionamento, aventura-se novamente por outras paragens gastronómicas. EUA e Brasil marcam forte presença na nova carta.

Para além do suculento bife grelhado T-bone steak com 600 gramas, para duas pessoas, o menu inclui ainda o sirloin steak e o rib-eye steak, servido numa porção de 220 gramas. Os fãs de picanha também a podem saborear agora neste restaurante. De regresso, as famosas costeletas de borrego, também elas servidas com um aromático molho de ervas frescas, um irresistível molho de carne e um acompanhamento à escolha, são outra das opções para os amantes de carne. Os fãs de peixe também têm novidades.

Veggie spiedini & salmon, uma posta de salmão braseada que vem acompanhada com uma espetada de vegetais mediterrânicos grelhados, é uma das mais tentadoras. O tártaro de salmão marinado com abacate, alcaparras, cebola roxa e limão é uma entrada que vale a pena partilhar. Os que não resistem a este peixe têm ainda o salmon & asparagus casarecce, o casamento perfeito entre delicadas ervilhas, espargos, alho francês, crème fraîche e salmão fumado. As pizas e as massas também não desiludem.