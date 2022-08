A segunda edição do Solário da Rádio Futura acontece já este sábado, 27 de agosto, e vai contar novamente com uma ementa 100% plant-based. Mas o menu não será igual. Desta vez, o chef Pedro Abril e a sua equipa vão dar a conhecer ao público que a Future Mince, ou a “carne picada do futuro”, pode ser cozinhada de muitas formas diferentes.

No menu vão constar o hambúrguer do futuro, o kebab do futuro, o chilli do futuro, o aloo keema do futuro (Caril de carne e batata) ou o soboro donburi do futuro (carne picada com soja e ervilhas sobre arroz de sushi).

A festa está agendada para sábado, 27 de agosto, a partir das 16h00, na nova Fábrica da Musa, no nº9 da Rua Vale Formoso, em Marvila. A entrada é gratuita.