Gaia conta com um novo centro de visitas à descoberta de vinhos do Porto históricos

Mais de 200 anos de história estão agora condensados num circuito que propõe uma viagem à produção do vinho do Porto, ao coração do Douro e à Quinta do Panascal, onde nascem os vinhos da Fonseca.

O périplo no novo centro de visitas em Vila Nova de Gaia permite, ainda, acompanhar o envelhecimento dos néctares em tonéis e balseiros. A visita termina na sala de provas com um cálice de Bin no. 27, um dos vinhos de assinatura da casa, acompanhado por uma tábua de queijos ou chocolates.

A sala de provas funciona como wine bar, local para os apreciadores de vinho do Porto degustarem, a copo, uma coleção de mais de uma dezena de Porto Vintages, bem como o vinho do Porto orgânico, o Fonseca Terra Prima.

créditos: Fonseca/Silver Lining

“Além da prova a copo, há quatro experiências de degustação disponíveis: ´Introdução à Fonseca` (34 euros), ´Experiência Vintages e Chocolate` (30 euros), ´Experiência Vintages da Fonseca` (40 euros), ´Os Porto Vintage Clássicos da Fonseca` (80 euros)”, informa o produtor.

Ainda de acordo com a mesma fonte, “as crianças são desafiadas a atividades didáticas, com um bilhete reduzido no valor de 4,5 euros, sendo que a visita termina com uma prova de sumo de uva e bolachas. A visita para dois adultos e duas crianças, dos 8 aos 17 anos, tem o custo de 25 euros”.

Centro de visitas da Fonseca Rua do Choupelo, nº 84, Vila Nova de Gaia Horário: das 12h00 às 19h00 (centro de visitas) e das 12h00 às 20h00 (sala de provas e loja) Contactos: tel. 932 104 197; e-mail visit@fonseca.pt

A experiência individual tem o custo de 9 euros por pessoa, incluindo um cálice de Bin no. 27.