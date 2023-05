As medalhas de ouro foram atribuídas ao vinho branco Herdade de São Miguel - Esquecido 2021, entregue à Casa Relvas, ao vinho tinto Cartuxa - Reserva 2017, da Fundação Eugénio de Almeida, e ao vinho rosado Maré Viva 2022, da Adega Cooperativa de Redondo.

A medalha de prata, na categoria de vinho branco, foi atribuída a Paulo Laureano Private Selection 2019, da PL Wines; ao vinho rosado Herdade de São Miguel 2022, da Casa Relvas; e ao vinho tinto Herdade das Servas – Reserva 2017, da Serrano Mira.

Já as medalhas de bronze foram entregues ao vinho branco Margaça – Reserva 2021, da Sociedade Agrícola de Pias; ao rosé Convés 2022, da Enolea, Sociedade Agrícola; e ao tinto Monte Cascas – Grande Reserva 2015, da Casca Wines.

Entre os 136 vinhos a concurso de 51 produtores de todas as áreas e sub-regiões vinícolas alentejanas, foram destacadas 26 referências, provadas, classificadas e selecionadas pelos 25 jurados especialistas do setor.

Pedro Luiz de Castro, Juiz da Mesa (equivalente a Presidente da Direção), garante que “a missão da Confraria continuará a ser defender o Alentejo, promovendo a excelência dos vinhos que são produzidos na região. Este concurso não só tem como objetivo premiar o trabalho árduo dos produtores em elevar a qualidade dos seus vinhos, mas também reforçar o papel crucial que a indústria vinícola desempenha no desenvolvimento económico e social do Alentejo”.

Desde 1991, data em que surgiu a Confraria, sempre foi um objetivo divulgar a autenticidade e a pureza das vinhas e dos vinhos alentejanos, abrangendo as vertentes históricas e culturais, bem como as socioeconómicas. Os símbolos da Confraria são o tradicional Capote Alentejano, com o chapéu abeiro, a insígnia, o emblema e o estandarte.

Recorde-se que os vencedores foram conhecidos na passada sexta-feira, 5 de maio, na Casa do Alentejo, em Lisboa, e que este concurso conta com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

Os interessados encontram abaixo a lista completa dos vinhos premiados:

Categoria de Vinhos Brancos

Medalha de Ouro: Herdade de São Miguel – Esquecido 2021 da Casa Relvas.

Medalha de Prata: Paulo Laureano Private Selection 2019 da PL Wines.

Medalha de Bronze: Margaça – Reserva 2021 da Sociedade Agrícola de Pias.

Menções Honrosas: Cartuxa 2021 da Fundação Eugénio de Almeida; Régia Colheita 2021 da Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz; Inamorato 2021 da Aromas do Sul e Folha do Meio 2020 da Terrenus Veritae.

Categoria de Vinhos Rosados

Medalha de Ouro: Maré Viva 2022 da Adega Cooperativa de Redondo.

Medalha de Prata: Herdade de São Miguel 2022 da Casa Relvas.

Medalha de Bronze: Convés – Rosé 2022 da Enolea, Sociedade Agrícola.

Categoria de Vinhos Tintos

Medalha de Ouro: Cartuxa Reserva 2017 da Fundação Eugénio de Almeida

Medalha de Prata: Herdade das Servas Reserva 2017 da Serrano Mira.

Medalha de Bronze: Monte Cascas Grande Reserva 2015 da Casca Wines.

Menções Honrosas: Quinta da Fonte Souto – Vinha do Souto 2018 da Herdade do Freixo II; Visconde de Borba Reserva 2018 da Marcolino Sebo, Wines and Oils; Poliphonia Reserva 2021 da Granacer; Paço dos Infantes Reserva 2019 da Enolea, Sociedade Agrícola; Cardeira Reserva 2018 da Herdade da Cardeira; Três Vintens 2019 da Herdade de Fonte Paredes; Monsaraz 2020 da Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz; Quetzal Reserva 2019 da Quinta do Quetzal; Poliphonia Signature 2017 da Granacer; Tapada do Chaves 2016 da Tapada do Chaves; Cartuxa 2019 da Fundação Eugénio de Almeida; Reguengos Trifolium 2019 da Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz e Margaça (Talhão1) 2020 da Sociedade Agrícola de Pias.