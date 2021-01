Com o muito provável cenário dos estabelecimentos de restauração em funcionamento apenas em regime de take away e entregas ao domicílio, o município palmelense, anuncia que os tradicionais fins de semana dedicados à Fogaça, elemento da doçaria local, se farão em regime de tawe away.

Desta forma, entre 15 e 17 e 22 e 24 de janeiro, os seis restaurantes participantes na iniciativa, terão disponíveis para consumo no domicílio, os pratos preparados especificamente para esta jornada gastronómica, em pratos principais e sobremesas.

A organização sugere “a realização de um contacto prévio com os estabelecimentos de restauração aderentes” (lista/ementa atualizada no final do artigo).

A Fogaça de Palmela incorpora, na sua confeção, massa de pão, açúcar amarelo, farinha, banha de porco, ovos, sumo e raspa de laranja, aguardente, canela e erva-doce.

Recorde-se que a Fogaça assume um destaque especial em janeiro, altura em que a população local confecionava este biscoito, no dia 15, para oferecer a Santo Amaro como forma de pagamento das suas promessas.

Estabelecimentos aderentes:

PALMELA

3.ª Geração

Vila de Palmela

Tel. 212 350 152

Prato Principal: Bacalhau com crosta de fogaça; Sobremesa: Docinho do Castelo.

Culto Café

Vila de Palmela

Tel. 926 578 578

Entrada: Bruschetta de Queijo de Azeitão, rúcula e fogaça; Prato Principal: Bacalhau em cama de batata com crosta de fogaça; Sobremesa: Crumble de fogaça.

Dona Isilda

S. Brás

Tel. 212 333 255

Sobremesa: Cheesecake em base de Fogaça de Palmela.

Quinta do Anjo

Casa da Pimenta Vila Amélia – Cabanas

Tel. 968 014 711

Sobremesa: Bolo de Fogaça de Palmela.

PINHAL NOVO



O Telheiro

Tel. 212 362 244

Sobremesa: Tarte merengada com Fogaça de Palmela.

MARATECA

Mar Até Cá

Cajados

Tel. 962 465 120

Sobremesa: Cheesecake de frutos vermelhos com base de Fogaça de Palmela.