Cátia Goarmon, carinhosamente conhecida por “Tia Cátia”, é a primeira chefe de cozinha a participar na coletânea de receitas em formato de e-book com o tema “A irresistível água da torneira à mesa com...”. Publicações com a chancela da EPAL que visam promover a sustentabilidade ambiental, a economia circular e a utilização de produtos sazonais e locais.

Contas feitas, o livro digital apresenta 24 receitas criadas para momentos de partilha, em família ou entre amigos, com recurso à água da torneira.

Açorda de camarão, uma das receitas que nos é apresentada com recurso à água da torneira. créditos: EPAL

Entre as propostas, encontramos Creme de ervilhas com ovo escalfado e presunto desidratado, Beringelas recheadas, Fusili tricolor com tomate seco, cogumelos e pesto, Feijoada de choco em trouxa de couve, Hambúrgueres da avó com esmagada de batata e aipo, Arroz doce com gengibre e erva-príncipe.

O livro incorpora o conceito de reutilização da água na confeção das refeições, renovando as opções da nossa gastronomia tradicional com mais sustentabilidade. Outra ideia inerente ao projeto, é a de cozinhar sem desperdício, aproveitando e reaproveitando a água e os alimentos.

Em parceria neste projeto entra também a Semear, que forneceu alguns dos produtos hortícolas para a confeção das receitas da Tia Cátia.

A Semear é um projeto de sustentabilidade e de inclusão social para jovens e adultos com dificuldade intelectual e desenvolvimento, que assenta na formação e no desenvolvimento de competências para a empregabilidade e inserção profissional, trabalhando ainda com agricultores e produtores locais.