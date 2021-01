Enquanto as portas do Time Out Market (e as da Academia) não reabram, mantém-se a oportunidade de cozinhar em família com os workshops online. A abrir 2021, o chefe de cozinha Miguel Mesquita faz diretos a partir da Academia Time Out.

No fim de semana de 9 e 10 de janeiro, a ementa sugere quatro sessões que são verdadeiras viagens pelas gastronomias do Japão, Tailândia, India e EUA.

Ao se inscreverem, os interessados recebem a lista de ingredientes necessários para a participação. No dia do workshop, basta ligarem-se através do link enviado pela equipa da Academia Time Out.

Durante cerca de 1h30, cada participante na sua casa, seguirá as indicações do chefe de cozinha. No final, será o grande teste: provar o que cozinharam. Todos os workshops serão feitos em direto através da plataforma Zoom, com os participantes a poderem intervir e a colocarem as suas questões.

Os workshops, cujas inscrições se fazem aqui, orçam os 30 euros por ligação (“Cozinhas do Mundo”) e 25 euros (“Masterkids”) por ligação.