Caracóis e caracoletas fazem os apetites do verão nas mesas portuguesas. Loures, terra de produção deste molusco terrestre, leva-o à mesa em inúmeras confeções, algumas a pedir que deixemos de lado o velho receituário para embarcarmos nas modernices.

Até 17 de julho, o Festival do Caracol Saloio é motivo de paragem culinária no Parque Verde do Loures Shopping para saborear, nas tasquinhas ali instaladas, dezenas de propostas culinárias. A iniciativa que também conta com um programa musical, leva à mesa, entre outros pratos, Caracol à Bulhão Pato, Feijoada de caracol, Caril de caracoleta, Caracoleta assada, Caracoleta à guilho com camarões, a Farinheira de caracol e os Rissóis de caracol. Isto sem, naturalmente, esquecer o tão nosso e tradicional Caracol cozido.