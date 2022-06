A marca de chocolate Belga em Portugal abriu a nova loja em Faro (Avenida 5 de Outubro nº 9), num espaço que se mantém fiel ao design da marca, com uma paleta de cores que reflete um estilo caloroso.

Já com 22 lojas abertas em território nacional, esta é a primeira no sul do País e vem juntar-se às recentes aberturas em Torres Vedras, Leiria e Seixal (Rio Sul shopping). Foi no ano 2000 que a Leonidas ganhou dimensão internacional, mas a Portugal chegou em 2016, com a abertura das lojas de Braga, Alvalade, Campo de Ourique, Guarda e Praça de Espanha. Desde então, a Leonidas encontra-se em expansão, estando previstas as aberturas de mais quatro estabelecimentos comerciais até ao final do ano de 2022.