O voucher com o desconto pode ser utilizado em centenas de restaurantes previamente selecionados, distribuídos por vários pontos do país, e tem uma validade de 30 dias. Na lista de espaços aderentes constam o Solar dos Nunes, em Lisboa, e o Rei dos Leitões, na Bairrada.

Na página do Adegga é possível consultar a lista completa dos restaurantes associados à campanha, bem como a data limite para utilizar os vouchers. Todos os espaços surgem acompanhados de uma pequena descrição e dos respetivos contactos. A cada semana são acrescentados sete novos restaurantes, que surgem em destaque na homepage, na newsletter e também nas redes sociais.

A nova campanha “pretende estimular a harmonização perfeita entre o vinho e a gastronomia portuguesa, trazendo à ribalta o que de melhor se faz em Portugal. É mais uma aposta inovadora da plataforma que, no início do mês, anunciou a redução de 2.500 preços, bem como a ambição de querer duplicar a oferta até ao final do ano e chegar aos 5.000 produtos disponíveis para venda”, informa a equipa do Adegga.

Lançado em 2007, por André Ribeirinho, André Cid e Daniel Matos, o Adegga aproxima consumidores e produtores de vinho numa plataforma que permite descobrir novos néctares e adquiri-los diretamente ao produtor.