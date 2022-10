“A festa, sob o mote ‘Let’s have hope’ acontece anualmente desde 2011, juntando os sorrisos de cerca de 400 a 500 pessoas. A pandemia impediu a sua realização nos últimos dois anos, pelo que o entusiasmo para esta 10.ª edição é redobrado”, informa a Bagos D’Ouro, organizadora do evento.

No dia 4 de novembro, o WOW, em Vila Nova de Gaia, recebe a festa solidária, que já passou por outros espaços como o Palácio da Bolsa, o The Yeatman, a Casa da Música, a Alfândega do Porto ou a Casa de Montevideu.

O bilhete abrange, além da participação numa ação de solidariedade social cuja finalidade é apoiar a missão da Bagos D’Ouro, o acesso a uma prova de vinhos e a uma ceia. Tudo isto ao som do DJ Pedro Batista, que promete dança “pela noite fora”.

Os bilhetes (50 euros por pessoa) estão disponíveis para compra online. “As receitas líquidas do evento reverterão para a Associação Bagos D’Ouro, que há 12 anos trabalha para criar igualdade de oportunidades educativas, assumindo a responsabilidade pela inclusão social, através e do apoio ao percurso escolar, de crianças e jovens de seis concelhos do Douro”, lemos em comunicado.