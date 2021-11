Para esta época festiva, a Nespresso, em parceria com a estilista colombiana Johanna Ortiz, vem encantar os coffee lovers com o lançamento da sua coleção anual Festive.

Inspirada pela beleza intimista da natureza, a coleção 'Gifts of the Forest' da Nespresso resume a devoção da marca ao precioso ambiente em que o café é cultivado. A coleção apresenta três cafés de edição limitada, com acessórios festivos, que se tornam presentes perfeitos para a família e amigos.

Para dar vida ao design da sua coleção de edição limitada, a Nespresso fez uma parceria com a estilista de moda de luxo colombiana Johanna Ortiz, cujos designs inovadores e a interação entre natureza e sustentabilidade realmente transportam os apreciadores de café para o universo festivo da Nespresso.

Johanna Ortiz refere “Para mim, o design e natureza andam de mãos dadas, e é por isso que esta colaboração é tão pessoal e importante. O café colombiano também tem um lugar verdadeiramente especial no meu coração e como apoiante ativa na luta contra as mudanças climáticas, sei que a Nespresso está a apoiar e a contribuir para a proteção de 10 milhões de árvores na Amazónia, e este foi mais um grande motivo para esta colaboração. Ao desenhar a coleção, tive a ideia de capturar a beleza da floresta em cada peça, incorporando tons de terra escuros. Tem sido um processo e uma parceria incríveis, que aprecio bastante”.

Explore os cafés Forest Variations

Transportando-nos para um ambiente marcado pelos frutos do bosque às estrondosas copas das árvores, a linha de café Festive deste ano inclui dois cafés aromatizados e um black coffee.

Revele os sabores escondidos no Forest Black

Forest Black créditos: Nespresso x Johanna Ortiz

Uma copa de árvore protege os cafés da Forest Black para salvaguardar o sabor escondido em cada grão. Experimente um pouco da floresta na sua chávena com este blend de cafés cultivados debaixo destas árvores da Colômbia. Exóticas notas amadeiradas e a especiarias dançam à sombra deste espresso.

Prove as bagas da floresta

Forest Fruit Flavour créditos: Nespresso x Johanna Ortiz

Como as joias que iluminam o solo da floresta, os frutos do bosque são os presentes que as árvores nos dão. Mergulhe em suculentos frutos silvestres e notas doces. Este espresso Forest Fruit Flavour traz-lhe notas a frutas da floresta para um suave café de Arábicas da América do Sul.

Delicie-se com os tesouros escondidos nas árvores

Forest Almond Flavour créditos: Nespresso x Johanna Ortiz

O Forest Almond Flavour é a delícia da temporada. Desfrute deste espresso aromatizado, rico em aromas incríveis – desde amêndoas frescas e nozes doces até leves notas frutadas e um sabor marcante a baunilha.

Ofereça o Presente da Floresta com os acessórios de edição limitada

A Nespresso oferece ainda uma gama de acessórios e presentes de edição limitada nesta época festiva para surpreender quem mais gosta.

Calendário do advento Nespresso x Johanna Ortiz

Para lançar e adicionar emoção às festividades deste ano, a Nespresso tem o orgulho de trazer de volta o seu tão cobiçado Calendário de Advento (na foto deste artigo). Para esta edição, a sua embalagem foi desenhada pela Johanna Ortiz como parte da sua colaboração.

O calendário de advento deste ano levará os amantes da Nespresso a um café diferente a cada dia de 1 a 23 de dezembro, com um presente especial no dia 24.

Dê um toque de cor com esta travel mug especial

Travel Mug NOMAD créditos: Nespresso x Johanna Ortiz

Para aqueles que desejam experimentar a linha de café ‘Gifts of the Forest’ da Nespresso ao ar livre, amigos e familiares podem presentear com a mais recente travel mug NOMAD da Nespresso. Como parte da colaboração de Johanna Ortiz, a nova travel mug combina bem com a natureza, uma vez que vem num tom de "cereja profunda".

Para os amantes do café que gostam de um toque de brilho em movimento

Touch Golden créditos: Nespresso x Johanna Ortiz

Por um tempo limitado, a Nespresso também renova a sua icónica travel mug. Nesta época de festa a travel mug estará disponível na cor dourada, para quem procura um toque de brilho em qualquer lugar.

Um presente de volta para a Floresta

A Nespresso também se orgulha da sua parceria com a Conservation International. Há 20 anos que a Nespresso se tem dedicado à proteção da natureza através de projetos agroflorestais que protegem os ecossistemas dos quais os seus cultivos de café dependem.

Além do cultivo de café e do apoio às comunidades locais que chamam a floresta de lar, a Nespresso também anuncia a sua contribuição para proteger 10 milhões de árvores na Floresta Amazônica em La Pedrera, Colômbia.

A conservação da floresta desempenha um papel importante na visão de sustentabilidade da Nespresso, que consiste em criar uma chávena de café com um impacto positivo no mundo - da cereja do café até à sua chávena.