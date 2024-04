A Telepizza, marca líder em pizza-delivery em Portugal, acaba de lançar as Exclusivas, uma gama de pizzas que promete democratizar os sabores mais exclusivos das pizzas artesanais.

Com o mote "Exclusivamente…para todos!", as novas pizzas são uma inovação que passa a integrar o portefólio permanente da marca, tornando assim o premium acessível a todos os consumidores.

Face à oferta tradicional, nesta gama a massa apresenta-se com um aspeto mais rústico equanto a base é composta por queijo provolone. Já os ingredientes, como o presunto, a pancetta e o manjericão, são exclusivos desta categoria.

Esta novidade conta com quatro versões disponíveis no tamanho médio: a Ibérica (com molho de tomate, queijo provolone, tomate cherry e presunto), a Pancetta (com molho carbonara, queijo provolone, cebola caramelizada, pancetta e manjericão), a Marguerita (com molho de tomate, queijo provolone, tomate cherry e manjericão) e a Diaba (com molho de tomate, queijo provolone, pepperoni, pimento verde e molho picante da Paladin).

As pizzas Exclusivas, que já estão à venda através da app, site ou lojas físicas em regime delivery ou takeaway, contam com um preço especial de lançamento desde 9,95€ até 23 de abril.