Já estamos em contagem decrescente para o Natal e nada como um menu temático para entrar no espírito. A decoração do InterContinental Lisbon deixa qualquer um encantado e o Brunch Natalício é o convite perfeito para entrar neste conto.

Dia 26 de dezembro, entre as 11h30 e as 15h00, é tempo de reunir a família ou amigos e celebrar esta época tão mágica no Akla Restaurant.

Os sabores tradicionais farão parte deste menu especial, que inclui mini Bolo Rainha, Bolachas de Natal, mini Sonhos e as tão famosas Rabanadas.

Brunch Akla Restaurant créditos: Akla Restaurant

Além das mais variadas bebidas quentes e frias, agora é possível aquecer o coração com um delicioso Chocolate Quente de Brownie, um Café com Avelã Caramelizada e Chantilly ou com um Latte de Cacau e Canela.

Já para os mais arrojados, o restaurante sugere também Vinho Quente com especiarias.

As Panquecas, os Waffles e os Ovos Benedict continuam a fazer sucesso na carta, mas agora juntam-se os Ovos Rotos e o Ovos Mexidos com espargos e óleo de trufa para uma autêntica explosão de sabores.

O Brunch Natalício está disponível no dia 26 de dezembro por 37€, por pessoa, com estacionamento incluído e as crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50%. As reservas podem ser efetuadas através do 21 381 8700 ou lisha.reception@ihg.com.