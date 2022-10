Na Quinta da Pacheca (Rua do Relógio do Sol, n.º 261, Lamego), as boas-vindas são dadas com uma tradicional broa de milho e azeitonas, a que se segue um passeio pelo olival e participação ativa na campanha, munidos de um kit de colheita. Saídos do trabalho de campo, os participantes efetuarão uma prova de azeites da Quinta da Pacheca, antes de uma refeição de quatro momentos, harmonizada com dois vinhos DOC Douro e um vinho do Porto. Uma refeição tradicional, onde o ingrediente azeite, com todas as suas diferentes referências, é uma presença obrigatória.

O preço por pessoa é de 75 euros, sendo que as crianças dos zero aos três anos não pagam e dos quatro aos 12 será cobrado metade do valor.

O trabalho de olivicultura na Quinta da Pacheca tem conhecido um maior desenvolvimento de há oito anos a esta parte, com a empresa a participar em vários certames nacionais e internacionais da especialidade, arrecadando prémios e distinções.

A campanha de 2020/2021 permitiu lançar uma gama de cinco azeites: o Quinta da Pacheca - Azeite Premium Virgem Extra; mais três monovarietais e um biológico.

Nos últimos anos, a Quinta da Pacheca recuperou muitas oliveiras espalhadas pela propriedade e plantou dezenas para produzir azeite aproveitando o terroir muito próprio, com um inverno frio e um verão quente.