Entre as 13h00 e as 16h00 a sugestão no Pestana Palace Lisboa (Rua Jau, nº 54) é a de aproveitar a tarde de fim de semana, a dois, em família ou mesmo com amigos, a desfrutar de um piquenique no jardim centenário do hotel, que também é considerado um Monumento Nacional.

Basta estender a toalha no relvado e descobrir o que a cesta do “ChicNic” tem para oferecer”. Os principais destaques vão para o salmão fumado no Palácio, uma seleção de charcutaria regional, queijo de Azeitão, pães variados, salada campestre, espetadas de morangos com chocolates, espumante e outras surpresas.

A refeição orça os 42 euros por pessoa, gratuita no caso das crianças até aos sete anos. Entre os oito e os 14 anos, os participantes pagam 50% do valor. O estacionamento é gratuito.

As reservas podem efetuar-se pelo telefone 213 615 600.