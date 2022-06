Essência Festival – food, drinks & music celebra o verão no Porto com concertos e gastronomia

“Trata-se de um modelo de evento inovador no nosso país, inspirado em formatos de grande impacto noutras cidades europeias e norte-americanas. Surge como consequência natural de uma primeira abordagem, bem-sucedida, no verão do ano passado, ainda sob fortes condicionantes pelo contexto pandémico”, observa Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência do Vinho, a produtora do Essência Festival – food, drinks & music.

Pela Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal estarão nomes fortes da atual cena musical do nosso país.

Cais do Sodré Funk Connection têm origens na boémia lisboeta e inspiração nas sonoridades do funk e da soul music, tendo o eterno James Brown como guia espiritual. As músicas que interpretam lembram-nos a atmosfera Motown. O palco é deles, na noite de 1 de julho (22h00).

Sábado, dia 2, a tarde (16h30) traz o intimismo da Rua das Pretas. Trata-se de um coletivo lusófono, em que o músico Pierre Aderne, filho de pai português e mãe brasileira, convida outros artistas e amigos para o palco, interpretando originais e recriando clássicos da bossa nova ao fado.

Nessa noite de sábado (22h00), sobem ao palco as boas vibrações e o funk enérgico de Da Chick. As batidas e as remisturas, a boa disposição, o contexto visual e a energia contagiante levam-na a ser das figuras de proa atuais do panorama da pop eletrónica do nosso país.

créditos: Caroline Attwood/Unsplash

Domingo, dia 3, a tarde (16h30) é dos Cassete Pirata. O quinteto, que a paixão pelo jazz em boa hora uniu, aportou coisas novas e bem sérias ao panorama do indie rock nacional, afirmando-se como dos mais entusiasmantes em contextos ao vivo.

Aos finais de tarde, a contemplar a panorâmica do pôr do sol que o recinto permite, as sessões The Party Club reúnem dj’s, vinhos e finger food.

Do lado da gastronomia, o Essência Festival – food, drinks & music conta com quatro restaurantes em permanência, com dezenas de propostas gastronómicas: Sagardi mostra a mestria basca na grelha de carnes, peças saborosas a que apelida de txuletons; Obicá apresenta saboroso pizzas italianas, daquelas em que o segredo tanto está na massa como na qualidade de cada ingrediente; Tokkotai combina texturas e sabores da gastronomia japonesa, com influências de Tóquio, de São Paulo e do Porto; e o Dona Maria (The Lodge Hotel, V.N. Gaia) contrapõe sabores de matriz bem portuguesa, cuidados e mostrados com apuro. Haverá ainda uma mão cheia de food trucks – Comida de Rua, Madre Coxinha, Pé na Horta, Thapi Tapioca Gourmet e Ginja –, em contínuo no evento.

Em sessões de showcooking, o Essência Festival convida três chefs a partilhar criatividade com o público na demonstração de criações que mais parecem telas de autor: João Cura, do portuense Almeja (sábado, dia 2); João Pupo Lameiras, dos também portuenses Muro do Bacalhau e Ro; e Renato Cunha, do consagrado Ferrugem, de Famalicão (domingo, dia 3).

Para os curiosos em meter as mãos na massa, independentemente de serem traquejados ou não mais do que nabiças no assunto, a chef Cristina Manso Preto orienta divertidas aulas culinárias que prometem resultados dignos de serem fotografados e “instagramados”. Nas sessões diárias de Especialistas à Prova, os chefs Maria Loureiro, João Novo e Rogério Ferreira, da Escola Profissional de Esposende, propõem harmonizações vinho/gastronomia.

O Festival traz ao Porto um grande nome da gastronomia internacional. Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami, em São Paulo (Brasil), tido como dos maiores especialistas contemporâneos em sabores asiáticos, é o chef convidado para a realização de dois banquetes (sábado e domingo), almoços exclusivos de cozinha de autor também com o apoio de Elton Guenka, Josimar Félix e Paulo César, do Tokkotai Porto, e dos sommeliers e provadores da “Revista de Vinhos”, António José Lopes e Guilherme Corrêa.

O evento tem entrada livre. O consumo de bebidas é feito mediante a aquisição do copo oficial Riedel (5 euros), que pressupõe a oferta de duas provas. Os consumos nos restaurantes e nos food trucks do evento variam entre os quatro e os 12 euros e, no caso das bebidas, o valor mínimo é de 2 euros.