Na noite de domingo, 21 de maio, o bartender Emilio Valera Carmona – coproprietário do Bootlegger Bar, um speakeasy na cidade de Puebla, nomeado como Best New International Cocktail Bar Latin America & Caribbean, pela organização Tales of the Cocktail – vai relevar o cocktail que o levou ao pódio, reproduzindo-o para quem estiver na Enoteca 17.56 e o queira degustar, mas também para todos os que estiverem ligados ao Instagram da Real Companhia Velha, para assistir a um live, às 20h30, com a duração de cinco a dez minutos.

Ainda nessa noite, os bartenders da Enoteca 17.56 vão juntar-se a Emilio Valera Carmona para que, juntos e a várias mãos, possam criar cocktails in loco, partilhando experiências em países distintos, guiando-se pela imaginação e tendo como protagonistas as três categorias de Royal Oporto – White, Ruby e Tawny e algumas das melhores tequilas do mercado. Com um valor de 12 euroscada, estas bebidas vão poder ser degustadas ao momento.

Emilio Valera Carmona voltará à Enoteca 17.56 na segunda-feira, 22 de maio, para mais uma noite de coquetelaria, mas desta feita em harmonização com os sabores mexicanos, como chilis, tacos e ceviches, que vão estar em destaque nessa noite.

De referir que o Royal Mixology Mexico foi um evento promovido pela Real Companhia Velha, em parceria com o seu distribuidor Importaciones Everest, que vai estar em Portugal a acompanhar o bartender mexicano.

Para garantir lugar na Enoteca 17.56, aconselha-se marcação de mesa antecipadamente, feita através dos contactos telefónicos 222 448 500 e 930 424 841 ou do e-mail reservas@enoteca1756.pt