Do programa do “Festival do Vinho do Douro Superior”, a decorrer nas instalações do Expocôa, fazem parte provas comentadas, concurso de vinhos, colóquio, mostra de produtos da região e animação musical.

O “Concurso de Vinhos do Douro Superior”, um dos pontos altos do festival, reunirá um júri composto por jornalistas, blogueres especializados, profissionais da restauração, garrafeiras, e distribuição que, na ocasião, avaliam cerca de centena e meia de vinhos, entre brancos, tintos e vinhos do Porto, numa prova que todos os anos se destaca.

Outras iniciativas irão marcar a agenda deste festival como é o caso do Colóquio dirigido sobretudo aos agentes económicos da região e que este ano versa o tema: “O vinho e o azeite como fator de revitalização das zonas rurais do Douro Superior”, em colaboração com a APPITAD – Associação de Produtores em Proteção Integrada, e com intervenções de Francisco Pavão (APPITAD) que falará sobre os “Desafios dos setores do azeite e do vinho em Trás-os-Montes e Alto Douro”, de Aida Carvalho (Fundação Côa Parque) com uma comunicação subordinada ao tema “Dificuldades e oportunidades nestes territórios” e, ainda, Ema Martins (Ramos Pinto) que irá debruçar-se sobre “A importância da gastronomia e do vinho na promoção do turismo rural.”

As provas comentadas são também elas momentos relevantes do evento e, nesta edição, destaque para “Grandes brancos do Douro Superior” (dia 26), pela crítica de vinhos Valeria Zeferino, a prova comentada de “Azeites do Douro Superior e Trás-os-Montes”, por Francisco Pavão e “Grandes tintos do Douro Superior”, pelo especialista Luís Antunes (dia 27), além de uma prova de “Vinho do Porto” (dia 28).

Os participantes no festival encontram, ainda, expositores de vinhos e produtos da região para venda e tasquinhas, que podem ser visitados nos três dias do evento. O cartaz musical conta, este ano, com nomes como Rui Luna no momento de abertura e Marisa Liz na sexta-feira à noite e Rui Veloso no sábado à noite.

O evento tem entrada gratuita de sexta-feira a domingo.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa com a produção da Grandes Escolhas.