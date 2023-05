São vários os especialistas nacionais e internacionais que se reúnem no dia 19 de maio, no Instituto Politécnico de Viseu, para debater o impacto da guerra na Ucrânia no setor, nomeadamente, a subida dos preços e a pressão monetária dos bancos centrais para controlar a inflação, além de outros temas fundamentais como as alterações climáticas e o desenvolvimento tecnológico.

As Dão Innovations Sessions, sob o mote “Wine Wars – Risk Management in the Wine Industry”, estarão disponíveis tanto presencialmente como online (via Zoom) e contam com a presença de diversos players do setor como Diana Snowden Seysses, Enóloga em Napa Valley, Borgonha e Provença, e Simon Stannard, Diretor de Políticas da Wine and Spirit Trade Association UK. O programa completo pode ser visto no site vinhosdodao.pt, assim como também a inscrição no seminário.

Se o primeiro dia é dedicado aos desafios do mundo vitivinícola, no segundo, experimenta-se e discute-se aromas, texturas e harmonizações, no Solar do Vinho do Dão. Desde provas de vinhos livres e comentadas a gastronomia tradicional da região, o “Spring Tastings” apresenta um programa cheio de sabores primaveris e muita música e animação. A entrada é livre e gratuita, sendo que apenas as provas comentadas exigem inscrição prévia, que poderá ser realizada no site do evento.

A 13ª edição do Dão Primores conta com a participação de 26 produtores e restaurantes da região e com o apoio do Município de Viseu e do Viseu Marca. São dois dias dedicados ao vinho do Dão, que em 2022 registou um crescimento acima da média do mercado nacional.