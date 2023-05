A terceira edição do Terreiro a Copo regressa aos jardins do Terreiro no Savoy Palace, Na Madeira, no próximo dia 27 de maio. Este é um convite à degustação de uma seleção dos melhores vinhos portugueses.

Apesar de ser um evento recente, o Terreiro a Copo, em 2022, contou com a presença de 24 produtores nacionais. Este ano o Terreiro a Copo contará com a presença de 26 produtores, de norte a sul do país, passando pelas ilhas, numa iniciativa realizada em parceria com a COPO, um dos distribuidores dos produtores nacionais de vinho no mercado regional.

Os jardins do Terreiro recebem novamente este evento que se destina tanto a profissionais da área, como ao público em geral. Neste ano, existirão dois horários: para o público profissional, entre as 11h30 e as 14h00 e público em geral, entre 15h30 até às 20h00.

O Terreiro será o ponto de encontro de alguns dos mais conceituados nomes do mercado vinhateiro português como Adega Mãe, Casa da Passarela, Madeira Wine Company, Poças Júnior ou Taboadella, entre outras.

O chef-executivo do Savoy, Carlos Gonçalves, preparou ainda um menu para acompanhar este evento que irá contar com alguns clássicos da carta do Terreiro, bem como algumas surpresas.

Ao início da tarde haverá uma degustação de queijos, compotas e frutas em calda, assim como a uma seleção de charcutaria, pão e pickles caseiros, que será depois complementada por uma coletânea de carnes, desde as sandes de carne vinha d’alhos com pickle de cebola e molho kimuchi, a passar pelas sandes de língua com maionese de alho assado e cebola frita e as sandes de leitão, molho pimenta e batata chips. Conte também com as típicas sobremesas da região como as malassadas com creme de mel de cana e as queijadas de requeijão.

O preço de entrada é de 25€ e incliu a degustação de snacks. Para mais informações ou reservar deve contactar +351 291 794 433 ou logistica@copovinhos.pt.