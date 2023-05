Os amantes da vinha e do vinho vão ter a oportunidade de provar mais de 450 néctares produzidos pelos 56 produtores da região alentejana, numa prova que inclui brancos, tintos, rosés, espumantes e vinhos licorosos. Tudo reunido num mesmo local, o Centro Cultural de Belém e sob o tema "Vinhos do Alentejo em Lisboa".

Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), na sexta-feira, 2 de junho, o evento conta ainda com seminários e palestras relacionadas com as castas e as particularidades dos vinhos da região e do Vinho de Talha, pelas palavras do orador Luís Pedro Amorim, diretor da Câmara de Provadores da CVRA.

Já no sábado, 3 de junho, estarão vários produtores alentejanos com certificação de produção sustentável e, também, Joana Faria, diretora executiva do Forest Stewardship Council (FSC) Portugal em sessões vocacionadas para a sustentabilidade e as boas práticas que podem ser implementadas das vinhas às adegas, para o futuro da natureza. Por fim, Vicente Themudo de Castro, consultor, jornalista e responsável pela área de vinhos do Grupo Albatroz, numa sessão de food pairing, vai revelar os pares perfeitos para os vinhos. Os bilhetes já podem ser adquiridos através de ticketline.pt, por 10 euros, e estarão também disponíveis para compra na entrada do CCB, a 12 euros por pessoa. Estes valores incluem um copo reutilizável e a prova de todos os vinhos presentes.

Estão confirmados os seguintes produtores: Ervideira; Monte do Álamo; Adega de Borba; Herdade Grande; Herdade das Servas; Herdade dos Grous; Casa de Sabicos; Torre de Palma; Monte da Raposinha; Fundação Eugénio de Almeida; Herdade dos Machados; Elite Vinhos; Herdade da Mingorra; Lima Mayer & Companhia; António Maçanita; Herdade dos Coteis; Mamoré de Borba – Sovibor; Mouchão; Tiago Cabaço Winery; Herdade Paço do Conde; Esporão; Tapada de Coelheiros; Dona Maria; Saturno; Comenda Grande; Morais Rocha; Carmim/Reguengos; Herdade da Malhadinha Nova; Medeiros; Adega de Juromenha; Adega Mayor; Casa Agrícola Hmr, Pousio Vidigueira; Luís Duarte Vinhos; Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito; Herdade da Lisboa; Ímpar; Figueirinha; Herdade do Freixo; RG Rovisco Garcia; Aromas do Sul; Herdade dos Casarões – Divai; Bacalhôa Vinhos de Portugal; Quinta do Quetzal; Reynolds Wine Growers; Monte das Bagas de Ouro; Paulo Laureano; Nunes Barata Vinhos; Guadelim; Torre do Frade & Virgo; J Costa Vargas; Adega de Redondo; Internacional Vinhos; Abegoaria; Quinta do Paral; Casa Relvas; Herdade da Ajuda.