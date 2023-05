Ao certame Guimarães Beer Fest – Summer Edition juntam-se workshops, showcookings, food trucks, concertos e comediantes. Isto numa edição que conta com 19 marcas de cerveja, sidra e kombucha para provar. De marcas nacionais destacam-se a Praxis, Deuses do Malte, Boazona, Iberwolf, Alma & Amphora, Post Scriptum e Atlântica. A estas juntam-se a Old Fox, Judia, Iberwolf, Mickas Craft Beer, Browers Company, Ramada, Dinastia e Canil.

De propostas internacionais são apresentadas a espanhola One Beer e as belgas Gulden Draak, Brasserie Dupont e Brouwerij Roman. Os fãs de Kombucha e de Sidra não podem perder as sugestões da Mai Kombucha e da Sidra Alfa.

De acordo com a organização, “uma história tão rica como a da cerveja só poderia ser contada num local que transmitisse o mesmo legado. Por ser um espaço amplo e ao ar live, o Jardim do Paço dos Duques, permite ainda que os visitantes desfrutem ao máximo do evento num dos locais mais icónicos da cidade".

O Guimarães Beer Fest – Summer Edition conta com concertos de bandas locais em parceria com a Escola de Música de Guimarães. Mustang, Obra, Dr. A Sério e Sala 7 são alguns dos nomes que vão atuar no Jardim do Paço dos Duques de Bragança. A estes juntam-se atuações dos Djs Trocado, John Ascia, Fred, Lara e Dicardi.

Esta celebração de cerveja artesanal conta ainda com a atuação de quatro comediantes surpresa e workshops sobre como montar uma Beer House ou como fazer cerveja. A programação inclui ainda formações para conhecer as várias famílias de cerveja e sobre a história da bebida artesanal.

De quinta a domingo haverá propostas de comida dos restaurantes vimaranenses Tio Júlio, Ramada, Peixaria Neves, Pizzalense, Crepes Elisabete e Cor de Tangerina, bem como showcookings ao vivo de receitas com pairings de cervejas. No jardim vai ser transmitido em ecrã gigante da Liga dos Campeões.

“Estamos certos de que nesta 2ª edição daremos continuidade a uma história de sucesso. Pretendemos que o Guimarães Beer Fest seja o festival de cerveja mais épico de Portugal, deixando também uma marca revolucionária na nossa cidade”, acrescenta a organização.

De sublinhar que a primeira edição do Guimarães Beer Fest recebeu mais de 5000 visitantes, 15 cervejeiros, 50 cervejas, 10 concertos e 2 workshops. O Festival foi escolha do público nos prémios Free-Pass 2022 na categoria de evento não cultural.

A entrada no evento é gratuita, embora obrigue a comprar, por 4 euros, um Eco copo oficial de 0,25 cl, válido para os quatro dias de evento.